霜降り明星・粗品（33歳）が、1月16日に放送されたラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。年末に放送された「新しいカギ」の特番がキッズ・ティーン層の視聴率時間帯トップであったことに触れ「これは値打ちあるんちゃうか」と語った。霜降り明星・粗品が相方のせいやに「『新しいカギ』の視聴率見た？」と切り出し、大みそかに行われた「新しいカギ」の特番が、キッズ・ティーン層の視聴率時間