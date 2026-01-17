『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』が2023年のアカデミー賞で主要部門にノミネートされなかった理由について、ジェームズ・キャメロン監督は「AIへの恐怖」と「誤解」の影響を挙げている。 【写真】映画に出演したゾーイ・サルダナ 2009年の『アバター』は作品賞や監督賞を含む9部門にノミネートされ、3冠を獲得したが、続編は視覚効果賞のみの受賞にとどまった