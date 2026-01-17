BLACKPINKのジェニーが、メゾン・マルジェラによる顔をすっかり覆う衝撃的なルックを披露した。このスタイルは、リアリティスターで実業家のキム・カーダシアンが昨年のアカデミー映画博物館ガラで着用し、物議を醸したことで知られている。【写真】レッドカーペットで見せた美しい素顔赤いフェイスカバーで覆った全身ルックもPage Sixによると、1月10日、台湾の台北で第40回ゴールデンディスクアワードが開催され、ジェニー