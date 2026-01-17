◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１７日、中国・張家口）女子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝１４０メートル）が行われ、Ｗ杯個人総合２位につける丸山希（北野建設）は９４・７点で３位に入り、２戦連続で表彰台に上った。１回目に１２５・５メートルを飛び３位につけ、２回目はキャンセルとなりそのまま順位が決まった。今季、開幕から３連勝を含む５勝を挙げ一気にブレイクした。今年に入ってからは３戦連続で８位と