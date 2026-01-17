◆ラグビーリーグワン１部▽第５節神戸６７―２１ＢＲ東京（１７日・神戸ユニバー）神戸が１０トライを挙げてＢＲ東京を圧倒し、第２節から４連勝。勝ち点５を加算し３位をキープした。前半３分にＳＯブリン・ガットランドのＰＧで先制。同８分に逆転を許したが、元ニュージランド代表でロックのブロディ・レタリック主将の３トライなどで再びリードを奪い、３４―７で折り返した。後半も終了まで攻勢を緩めなかった神戸が第