来季に１７年ぶりにＪ１に復帰する千葉が１７日、千葉市内で新加入選手発表会見を行った。小林慶行監督は２月に開幕する「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」に向け、「自分たちのできることをしっかりと表現していくしかない。３年間積み上げてきたものを毎試合相手にぶつけるだけ」と意気込んだ。ハーフシーズンで行われる特別大会の目標には「（今）自分たちがやらなければいけないのは、挑戦者としてパワーをしっかりぶつ