追い込まれたギャンブル好き芸人からボソリとこぼれ落ちた“弱気すぎる一言”に即ツッコミ。冷静沈着なポーカー世界女王も思わず爆笑してしまうやり取りが話題となった。【映像】美人プロも爆笑…追い込まれた芸人の“弱気すぎる一言”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズ