自民党は、派閥の政治資金規正法違反事件で収支報告書に不記載があった衆院議員らについて、次の衆院選では比例選への重複立候補を容認する方針を固めた。党幹部が１７日、明らかにした。自民は石破茂総裁の下で臨んだ２０２４年１０月の衆院選で、「ルールを守る党であることを国民に示す」（当時の森山幹事長）として、不記載があった旧安倍派や旧二階派の議員らを小選挙区で公認しつつ、比例名簿には登載しなかった。多くが