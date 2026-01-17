阪神・淡路大震災から17日で31年。高齢者や1人暮らしが増える中、防災の形が変わりつつあります。新たな備えを取材しました。千葉・松戸市。1人暮らしの高齢者が暮らす一軒家です。住人は「最近ちょっと地震が多い。1人で寝ていて怖いので」と話します。1人で暮らす高齢者にとって地震への備えは大きな課題です。そこで、掃除や引っ越しなど生活支援を行う業者に防災対策を依頼しました。防災士の資格を持つスタッフがまず指摘した