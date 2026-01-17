ポンタは追いかけるよりも追いかけられたいタイプです。 私がおもちゃを持って動かしながら様子をうかがっていると、最初はじっと見つめていますが、限界が来ると一気に飛びついてきます。その瞬間がたまらなくて、心の中で「よし、勝った」と思ってしまいます。 まんまと乗ってきてくれるところも含めて、やっぱり可愛いなあと感じます。