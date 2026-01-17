プレミアリーグのマンチェスター・シティが積極的な補強を続けている。今冬の移籍市場ではすでにボーンマスからアントワーヌ・セメンヨを獲得。早くもシティデビューを果たしており、公式戦2試合連続で得点を挙げている。シティはDFの補強も目指しており、こちらはクリスタル・パレスのマーク・グエイ獲得が濃厚に。残すはメディカルチェックのみとなっている。ルベン・ディアス、ヨシュコ・グヴァルディオル、ジョン・ストーンズ