プレミアリーグのクリスタル・パレスはDFに続き、頼れるFWも手放してしまうのだろうか。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が、マーク・グエイのマンチェスター・シティ移籍を自身の代名詞である「HERE WE GO」とともに伝えた。移籍金は契約が残り半年ということもあり、2000万ポンドに抑えられている。18日にメディカルチェックが予定されており、その後正式な契約が結ばれることになる。そのため、17