みどりホールディングスは、取得した宇部興産ビルを「宇部ゲートタワー」に4月1日付けで名称を変更する。宇部興産ビルは、1983年に竣工したオフィスとホテルの複合施設。当初は旧宇部興産（現UBE）が所有し、グループ会社のユービーイーホテルが宇部全日空ホテルを開業、2011年にANAクラウンプラザホテル宇部に改称していた。施設の老朽化やコロナ禍の利用者減少に伴い、2024年3月31日をもって営業を終了している。山口新聞による