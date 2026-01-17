国内外で人気の特撮映画・ゴジラの歴史を体感できるイベント「ゴジラ博in金沢」が17日開幕し、多くのファンが初日から詰めかけました。金沢市の石川県立歴史博物館で始まった「ゴジラ博in金沢」。歴代のゴジラの像や映画の撮影で実際に使われた小道具、機械仕掛けのあるシン・ゴジラの上半身などが展示され、初代から最新作まで余すことなくゴジラの世界を体感できます。スマートフォンを使って、まるで特撮映画のような映像が撮影