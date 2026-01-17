鳥谷氏が過酷だったキャンプメニューを振り返った（C）産経新聞社まもなく2月のキャンプインを迎える。各球団、ペナント制覇を目指し、鍛錬を積む時期。またこの時期だからこそ取り組めるとあって、球団独自のキャンプメニュー内容も話題を集める時期となる。【動画】見よ、華麗なるスローイング！ 坂本誠志郎の強肩発動シーン1月17日に放送された「ジャンクSPORTS」（フジテレビ系列）では球界のOBたちが自身が経験した当時の