「伝統と現代」をテーマに石川県内の華道家たちの力作が並ぶ展示会が、金沢市内のデパートで開かれています。金沢エムザで17日から始まった、第51回北國花展「伝統と現代」。今回は13の流派から選ばれた華道家157人の作品が展示されています。初日から多くの人が会場を訪れ、華やかで個性に富んだ作品を鑑賞していました。来場者「2026年に向けて希望が湧いてくるような、そんなお花の生け方があって、どれも素敵だと思って見てい