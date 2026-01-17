◆練習試合福岡６（３―０、１―０、２―３）３藤枝（１７日、宮崎・生目の杜運動公園）＝４５分×３Ｊ２藤枝は鹿児島キャンプ２日目を迎えた１７日、宮崎・生目の杜運動公園でＪ１福岡と練習試合（４５分×３本）を行い、３―６で敗れた。今季から就任した元日本代表の槙野智章監督（３８）の初陣は黒星スタートとなったが、３本目にはカテゴリーが上の相手に３得点。収穫も多く見られた初采配となった。槙野ＭＹＦＣがいよ