千葉・鎌ケ谷の２軍施設で合同自主トレを行っている日本ハムのドラフト３位・大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）＝東海大＝が１６日、憧れの選手に西武・源田壮亮内野手（３２）を挙げ、「日本を代表するショート」を目標に掲げた。小気味いいステップで軽快に打球をさばく。大塚は遊撃でノックを受け、爽やかな笑顔を見せた。「バッティングも強みにしていきたいんですけど、まずは守備から。（西武）源田さんのような日本を代