巨人の大勢投手（２６）が１７日、則本昂大投手（３５）の加入を受けて「びっくりした」と心境を明かした。巨人は前日１６日に楽天から海外ＦＡ権を行使した則本と３年総額１３億円（金額は推定）で契約合意したと正式に発表。背番号は「４３」に決まった。通算３７３登板で１２０勝９９敗４８セーブをマーク。２０２４年にはクローザーに転向し、リーグ最多の３２セーブを挙げてタイトルを獲得するなど実績は十分だ。昨季、