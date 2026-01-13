インディ・ジョーンズは終わらない……。製作会社ルーカスフィルムの社長の座を退任し、今後はプロデューサーとしての活動を続けるキャスリーン・ケネディが米にてシリーズの不滅を宣言した。 1981年公開の『レイダース／失われたアーク《聖櫃》』より始まった、ハリソン・フォード主演の伝説的冒険映画シリーズ。2023年にはシリーズ最新の第5作『インディ・