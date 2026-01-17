◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)卓球のWTTスターコンテンダー ドーハでは、日本の選手たちが奮闘をみせています。16日に行われた女子ダブルス準決勝では、佐藤瞳選手/芝田沙季選手のペアが石洵瑶選手/王暁彤選手の中国ペアに3-1で勝利。第1ゲームを失いますが、3ゲーム連取で破りました。さらにダブルスの世界ランク5位である大藤沙月選手/横井咲桜選手のペアは、シングルスでも世界トップ10に入る