大宮競輪場のG3「東日本発祥倉茂記念杯」は3日目を終えた。激戦の12Rを制したのは松浦悠士（35＝広島）。打鐘でインから位置を上げ、勝負どころでは3番手。最後の直線で先頭に立ち、古性の追い上げを振り切った。「（内に行ったのは）本当は番手まで行こうと思った。2コーナーで行こうと思ったが、中野君のカカリが凄かった。着はいいがレース内容は最悪。ただ、位置を取って差しただけ。あれをやるならどこかで仕掛けないと