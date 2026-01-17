中国の何立峰副総理は1月16日夜、北京で、カナダのカーニー首相と共に中国-カナダ貿易・投資晩餐会に出席しました。何副総理は、「中国とカナダは両国の指導者が達した重要な共通認識による戦略的リードの下、相互尊重、平和共存、協力ウィンウィン、互いの成長と発展を促すことを堅持し、安定した健全で持続可能な2国間経済・貿易関係の発展を共に推進すべきだ。中国はハイレベルな対外開放を揺るぎなく拡大し、新たな質の生産力