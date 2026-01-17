年金収入では生活費が足りないと気づいて、65歳になっていきなり働こうとしてもうまくいかないかもしれません。このような状況に陥らないために、50代のうちから計画的に、65歳以降も仕事を通じて収入を得られるような対策を考えておきましょう。 まずはスキルや人生経験を棚卸し65歳以降は、どんな働き方が望ましいか、どんなスケジュールで取り組めばよいのか、といったことに迷ってしまったら、「スキル・経験リスト」を作るこ