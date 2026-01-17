ソフトバンクの谷川原健太捕手（28）が17日、今季目標に「スタメンで（143試合の）半分以上」を掲げた。昨年は自身初の開幕マスクを任されるも、捕手での先発起用は11試合止まり。悔しい1年となっただけに「終わったことは戻ってこない。今年やったらいい」と巻き返しを誓った。対策として掲げるのが長打力アップだ。福岡県内を拠点に単独で行う今オフの自主トレでは筋量を増やす「ウエートトレーニング」と、素早い動きを身に