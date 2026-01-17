きょうから、大学入学共通テストが始まり、県内ではおよそ3500人が試験に挑みました。 【写真を見る】きょうから大学入学共通テスト山形県内約3500人が挑む 「行ってきます」大学入学共通テストはきょうとあす、県内6つの会場で行われます。今年の志願者数は去年より33人多い3525人となっています。 このうち県内で受験者が最も多い山形大学小白川キャンパスでは、午前8時ごろから緊張した表情や自信に満ちた表情の受験生が会