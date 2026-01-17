ヴィッセル神戸は１月17日、宮代大聖がスペイン２部のラス・パルマスへ期限付き移籍すると発表した。なお、期間はJ１百年構想リーグ終了まで。24年に川崎フロンターレから神戸に加入した宮代は、２年連続で２桁得点を記録するなど活躍。昨年７月のE-１選手権で、日本代表デビューも飾った。25歳のFWは、クラブの公式サイトを通じて「このたび、新たな挑戦としてスペインのUDラス・パルマスへ移籍することを決断しました。三