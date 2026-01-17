佐渡市で親子で日本の伝統行事に触れようともちつき大会が開かれました。17日佐渡市真野地区で開かれた「親子もちつき新年会」。集まった地域の子どもたちが大人と協力しながら佐渡産のモチ米を一生懸命ついていきました。大きくて重いキネを力の限り持ち上げる子どもたち！最後は自分たちでついたモチのおいしさを噛みしめていました。【男子児童は・・・】「手作りだからかすごくおいしかった」【女子児童は・・・】「手で丸める