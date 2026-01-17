1月20日に再稼働を控えた東京電力柏崎刈羽原発6号機について東京電力は17日、起動前作業の制御棒引き抜き試験で不具合があったと明らかにしました。東京電力によりますと制御棒１本を引き抜いた状態でさらに別の制御棒を選択した際に正常ならロックがかかり警報が作動することになっていますが、ある制御棒の試験で警報が鳴らなかったということです。このため引き抜き試験は中止となりました。今回のトラブルを受け東京電力は再稼