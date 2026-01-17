Ｊ１神戸は、阪神・淡路大震災から３１年を迎えた１７日、キャンプ地の沖縄県西原町陸上競技場でのトレーニングマッチ前に選手・スタッフが黙とうをささげた。３１年前はチームが発足して初の練習日に被災し、地元の希望となるべくシーズンを戦った。兵庫県出身のＤＦ山川哲史主将（２８）は「３１年前にたくさんの方が亡くなって、たくさん方々の大切なものが失われた日だということをこれからも忘れてはいけない。ヴィッセル