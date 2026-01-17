Ｊ１神戸は１７日、ＦＷ宮代大聖（２５）がスペイン２部のラス・パルマスへ期限付き移籍すると発表した。期間は明治安田Ｊ１百年構想リーグ終了まで。川崎の下部組織出身で徳島、鳥栖などを経て川崎から２４年に神戸に加入。同年リーグ優勝の立役者となり、天皇杯はＧ大阪との決勝戦で決勝点を挙げるなど優勝に貢献した。各世代の日本代表に選ばれ、２５年は東アジアＥ−１選手権で日本代表としてプレーした。Ｊ１通算１６６試