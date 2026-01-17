Ｊ１の神戸は１７日、ＭＦ宮代大聖が、スペイン２部ラスパルマスへ期限付き移籍することを発表した。かねて海外挑戦の意向を示していた宮代が、初めて欧州へと踏み出す。期限はＪ１百年構想リーグ終了まで。宮代は２４年に神戸へ加入。元日本代表ＦＷ大迫、同ＭＦ武藤らとともに同年のリーグ２連覇達成と、天皇杯優勝に貢献。昨年の東アジアＥ―１選手権では日本代表に選出された。ラスパルマスはスペイン・カナリア諸島が拠