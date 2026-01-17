横浜ＦＭの大島秀夫監督が１６日、中山社長、鈴木ＳＤとともに横浜市の総持寺で必勝祈願を行った。＊＊＊昨季はクラブ初の最下位、ワースト７連敗＆１１戦未勝利、２度の監督交代を経験し、残り２試合でようやくＪ１残留を決める苦しいシーズンを過ごした。順位はクラブワーストの１５位。Ｊリーグ発足から一度も降格経験のない名門のクラブ史に、苦い記憶として刻まれたシーズンとなった。ただ、過去をひもとくと、