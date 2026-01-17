ＤＤＴ１７日の横浜大会で、納谷幸男（３１）がＫＡＮＯＮ（２９）を撃破し、ＫＯ―Ｄタッグ王座返り咲きに弾みを付けた。２５日の東京・後楽園ホール大会で、納谷はタッグパートナーの飯野雄貴とともにＭＡＯ、ＫＡＮＯＮの同王座に挑戦する。昨年１１月に王座を奪われた２人へのリベンジに燃える納谷と飯野はこの日、高鹿佑也を加えた３人でＭＡＯ、ＫＡＮＯＮ、宮脇純太組との前哨戦に臨んだ。王座戦を控えた４人は、ゴン