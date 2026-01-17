ＴＢＳ系連続主演ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」（金曜・後１０時）が１６日スタートし、韓国芸能事務所の女性社長を務める女優にネットは二度見した。俳優の中村倫也が主演で、世界中で人気を誇るＫ―ＰＯＰ業界を舞台にしたオリジナル脚本。問題を起こして業界を追放された日本人の元天才音楽プロデューサー（中村）と、韓国の事務所に所属する落ちこぼれの７人組「ＮＡＺＥ（ネイズ）」が、世代や国籍を超えてともに夢を