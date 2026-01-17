冬の静岡県王者を懸けた新人戦県大会が開幕。１回戦３２試合が行われた。沼津西は昨秋の県選手権初戦で敗れた浜松南に、２―０で雪辱を果たした。２回戦は１８日に行われる。借りを返した。沼津西は前半１３分、ＤＦ大塚啓翔がＣＫのこぼれ球を押し込むと、同２９分にはＭＦ遠藤煌介（ともに２年）が約３０メートルのＦＫを直接決めた。「動画で見たロナウジーニョをイメージした」という一撃は、風に乗ってＧＫの頭上をライナ