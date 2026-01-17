「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「軽井沢で家族とまったり過ごしました」阿部さんは、「あけましておめでとうございます」と新年のあいさつを添えて、「年末年始はふふ軽井沢で家族とまったり過ごしました」、「日本のお正月を家族と過ごす時間は、いくつになっても、やっぱり心がほっ