秋田朝日放送 大学入学共通テストが１７日始まり、秋田県内でも秋田大学など５つの会場で受験生が試験に臨んでいます。 大学入学共通テストは１８日まで２日間行なわれます。秋田大学手形キャンパスでは雪の降りしきる中、受験生が次々と門をくぐりました。 秋田県内ではおよそ２９００人が出願し、秋田市と横手市、大館市にあわせて５つの会場が設けられています。 １７日の試験は午前９時半から始まり、午前中は地理歴