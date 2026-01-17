高市首相（自民党総裁）が衆院解散の意向を与党幹部に伝達後、初めての週末を迎えた１７日、政府・与野党幹部は、衆院選に向けた動きを活発化させた。木原官房長官は１７日、地元・熊本市の会合で、首相が掲げる「責任ある積極財政」や安全保障３文書の前倒し改定の実現を目指し、「国民の信を問う必要がある」と理解を求めた。新年度予算案の審議が遅れることについては、２０２５年度補正予算の執行により「国民生活への影響