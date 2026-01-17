新潟市中心部の古町にことし元日、空き店舗をリノベーションした宿泊施設”上古町の門前宿ODO”がオープン。空き店舗や歴史・文化など古町の潜在資源を活用して市と民間が連携し、新たな魅力を作り出す取り組みが行われています。 空き店舗活用したホテル"ODO"開業 2026年元日、空き店舗をリノベーションした宿泊施設「上古町の門前宿ODO」がオープンしました。もともと1階が理髪店、2階が店主の住