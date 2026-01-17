ヴィッセル神戸は17日、日本代表FW宮代大聖(25)がラス・パルマス(スペイン2部)に期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」終了までとなる。宮代は川崎フロンターレのアカデミーで育ち、2018年にクラブ史上初めて高校3年生でプロ契約。レノファ山口FC、徳島ヴォルティス、サガン鳥栖への期限付き移籍を経験し、2024年に神戸へ完全移籍した。神戸加入1年目はJ1リーグ戦