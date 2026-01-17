日本ハムの栗山英樹氏（64）が、2026年の野球殿堂入りを果たした。日本野球機構（NPB）は1月15日、都内で「2026年野球殿堂入り通知式」を開催し、栗山氏がエキスパート表彰で殿堂入りしたと発表した。 【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」サイド刈り上げ×黒コーデの”激渋”姿に「最高すぎ」の声殺到 栗山氏はヤクルトで外野手として7年間プレー後、監督として日本ハムを201