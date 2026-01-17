1月１７日放送の満天☆青空レストランにて、八木田オイスターを使った「オイスターポテト」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★オイスターポテト（４人分） ＜牡蠣タルタルソース＞八木田オイスター（むき身） ２００ｇ白ワイン &#