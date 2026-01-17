富山湾のブリの不漁を受け、寒ブリシーズンの到来を告げる「ひみ寒ぶり宣言」が１０年ぶりに見送られる公算が大きくなっている。富山県の氷見漁業協同組合によると、昨年１０〜１２月の水揚げ量は約８０トン。例年の同時期の水揚げの４割にとどまり、宣言の見通しが立たない状況だ。「ひみ寒ぶり」は、２０１１年、氷見漁協が商標登録したブランド魚だ。毎年、同漁協や生産者、仲買人約１０人でつくる判定委員会が、氷見市沖合