巨人は１７日、ジャイアンツタウンスタジアムで新人合同自主トレ第２クールをスタートした。１３日から始まった３日間の第１クールを終え、新人は１６日は休養日。この日から第２クールに入った。阿部監督は１６日のスタッフミーティングで「新しくチームを作る」と宣言して若手の台頭を求めた。山口オーナーも「監督から新しいジャイアンツを作るんだという説明があった」と明かしていた。ドラフト１位の竹丸和幸投手（鷺