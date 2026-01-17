Da-iCEが、最新フルアルバム『TERMiNaL』に収録されている表題曲「TERMINAL」のミュージックビデオを公開した。表題曲「TERMINAL」はメンバーの工藤大輝、大野雄大と共に、Number_i「GOAT」「BON」「INZM」、BE:FIRST「Milli-Billi」などを手掛ける新進気鋭トラックメイカーのMONJOEを迎えて制作。「TERMINAL」というタイトルにかけて、随所に航空機などを連想させる音色やワードが散りばめられた、”再出発地点”と位置付けたアル