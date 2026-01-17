将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負が１８日、島根県出雲市の出雲文化伝承館で開幕する。福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が１７日、同市内のホテルで行われた前夜祭に出席した。西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝を挑戦者に迎えての番勝負。１１期ぶりに地元・出雲市で開幕局を迎え「私の故郷であります出雲市に対局者として帰省することができまして大変うれしく思います」と笑