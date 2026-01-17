シンガー・ソングライターのmilet（ミレイ）が16日、自身のSNSを更新し、ニューシングル「The Story of Us」（3月4日発売）のミュージックビデオ（MV）が公開されたことを伝えた。 【写真】雰囲気ぴったり“魔法使い”milet 「The Story of Us」は同日スタートした日本テレビ系アニメ「葬送のフリーレン」第2期のエンディング曲。MV撮影時のオフショットなども掲載し「MVが公開になりま