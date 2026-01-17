アメリカの軍隊式トレーニング、きつかった…2026年1月、訪米中の小泉進次郎防衛大臣と、トランプ政権のピート・ヘグセス戦争長官による異例の「フィジカル外交」が実現しました。【兵士たちから笑みが】マシン使って筋トレする日米の防衛トップ（映像で見る）舞台となったのは、米戦争省（国防総省：通称ペンタゴン）に隣接する米軍基地「フォート・マイヤー」です。ここは米陸軍第3歩兵連隊、通称「オールド・ガード」の本拠