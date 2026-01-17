ハワイ州観光局は、「やっぱりハワイ！ウェルカムキャンペーン」を3月31日まで延長した。日本在住者向けに、現地のアクティビティや宿泊料金を限定価格で提供するキャンペーン。当初は2025年12月31日までとしていたが、期間を3月31日まで延長した。延長期間中も、ハワイならではの魅力を発信するプロモーションを展開する。